Путин: экономике РФ необходимы новые стимулы для развития
19.01.2017, 11:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Положительные тенденции, которые были отмечены в конце прошлого года в экономике, очевидны, но нужно признать, что они пока неустойчивы, и надо определить, что является самым главным для поддержания положительных явлений в российской экономике, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
"Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать малый и средний бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций как частных, в том числе иностранных, так и государственных.
"Важнейшей задачей, безусловно, является обеспечение общей макроэкономической стабильности. Нужно сохранить устойчивость государственных финансов, приемлемый низкий уровень инфляции и безработицы. Обеспечить меры реагирования на возможные риски", - отметил президент.
Путин подчеркнул, что необходимо обеспечить новые стимулы для развития российской экономики, поддержать малый и средний бизнес, включая финансовые инструменты для обеспечения предпринимательских инициатив и притока инвестиций как частных, в том числе иностранных, так и государственных.