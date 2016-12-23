Путин констатировал прирост населения в России
23.12.2016, 15:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В России улучшаются демографические показатели, однако немного сокращаются доходы населения, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
"У нас, если говорить о социальной сфере, сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется", - сказал он.
Глава государства отметил, что чуть-чуть сократилась рождаемость, но в то же время снизилась смертность, и в целом наблюдается положительная динамика в естественном приросте населения.
Говоря о существующих проблемах, Путин обратил внимание на некоторое сокращение доходов населения.
"У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведёт к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях", - сказал он.
Тем не менее, продолжил глава государства, на этом направлении также имеется положительная динамика.
"У нас, если говорить о социальной сфере, сохраняется положительная динамика в демографии, естественный прирост населения сохраняется", - сказал он.
Глава государства отметил, что чуть-чуть сократилась рождаемость, но в то же время снизилась смертность, и в целом наблюдается положительная динамика в естественном приросте населения.
Говоря о существующих проблемах, Путин обратил внимание на некоторое сокращение доходов населения.
"У нас припали реально располагаемые доходы населения, что само по себе не очень хорошо, но это ведёт к снижению потребительского спроса, отражается, в конечном итоге, на инвестициях", - сказал он.
Тем не менее, продолжил глава государства, на этом направлении также имеется положительная динамика.