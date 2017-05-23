ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин направил приветственное слово по случаю открытия Пятого Российско-Финляндского Конгресса породнённых городов.

"Ваше представительное мероприятие проходит под знаком столетнего юбилея государственной независимости Финляндии. В течение прошедшего века отношения между нашими странами складывались порой непросто, однако в последние десятилетия они носят по-настоящему дружественный, добрососедский характер", - говорится в нём.

Глава государства выразил уверенность, что встреча будет содержательной и продуктивной, послужит дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества, будет способствовать укреплению взаимопонимания и доверия между народами России и Финляндии.