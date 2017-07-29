ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр «АРМИ-2017».



В тексте сообщения, в частности, говорится:

"Эти состязания военных профессионалов проводятся уже в третий раз, и с каждым годом расширяется их программа и география, растёт число команд из разных стран, которые демонстрируют своё воинское мастерство и на суше, и на море, и в воздухе, проявляют лучшие качества, необходимые на военной службе: выучку и дисциплину, умение действовать слаженно и чётко, а также способность быстро принимать решения, от которых в реальной боевой обстановке зависит не только успех операции, но и жизнь товарищей.

Уверен, что нынешние Армейские международные игры помогут обменяться опытом, сравнить возможности различных образцов вооружения и техники, но главное – будут укреплять традиции партнёрства и взаимовыручки, послужат развитию сотрудничества не только военных ведомств разных стран, но и наших народов".