Путин назначил врио главы Бурятии
07.02.2017, 14:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алексей Цыденов указом президента России назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия.
В тексте указа, в частности, говорится: "1. Принять отставку Главы Республики Бурятия Наговицына В.В. по собственному желанию.
2. Назначить Цыденова Алексея Самбуевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Бурятия.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания."