ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Алексей Цыденов указом президента России назначен временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия.



В тексте указа, в частности, говорится: "1. Принять отставку Главы Республики Бурятия Наговицына В.В. по собственному желанию.



2. Назначить Цыденова Алексея Самбуевича временно исполняющим обязанности Главы Республики Бурятия до вступления в должность лица, избранного Главой Республики Бурятия.



3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания."