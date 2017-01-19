Путин обсудил с Совбезом подготовку к переговорам по Сирии в Астане
19.01.2017, 18:17
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности подготовку к переговорам сирийской оппозиции и официального Дамаска в Астане, а также урегулирование ситуации на Украине, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин обменялся с постоянными представителями СБ мнениями по подготовке к намеченным на понедельник межсирийским переговорам, а также обсудил реализацию минских соглашений в связи с разговором, состоявшемся накануне с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Акцент, по словам Пескова, был сделан на неудовлетворительность темпов выполнения Украиной положений "Минска-2".
Напомним, накануне Путин обсудил с Олландом и Меркель реализацию минских соглашений, отметив обострение ситуации в Донбассе.
Также отметим, что 23 января в Астане пройдёт встреча оппозиции и властей Дамаска.
Путин обменялся с постоянными представителями СБ мнениями по подготовке к намеченным на понедельник межсирийским переговорам, а также обсудил реализацию минских соглашений в связи с разговором, состоявшемся накануне с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом. Акцент, по словам Пескова, был сделан на неудовлетворительность темпов выполнения Украиной положений "Минска-2".
Напомним, накануне Путин обсудил с Олландом и Меркель реализацию минских соглашений, отметив обострение ситуации в Донбассе.
Также отметим, что 23 января в Астане пройдёт встреча оппозиции и властей Дамаска.