ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.

Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвящённые 100-летию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году.



Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса и другим международным темам.