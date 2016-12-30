Путин обсудил с президентом Финляндии актуальные вопросы двустороннего сотрудничества
30.12.2016, 14:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинистё.
Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая предстоящие контакты на высшем и других уровнях, а также мероприятия, посвящённые 100-летию независимости Финляндии, отмечаемому в 2017 году.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг урегулирования сирийского кризиса и другим международным темам.