ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин своим указом объявил Десятилетие детства, начиная с 2018 года.

"В целях совершенствования государственной политики в сфере защиты детства, учитывая результаты, достигнутые в ходе реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, постановляю объявить 2018-2027 годы в РФ Десятилетием детства", - говорится в указе.

Правительству РФ поручено в трёхмесячный срок утвердить план основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.