ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин отмечает быстрое восстановление межгосударственных связей между Россией и Турцией.

«Мы очень рады, что наши межгосударственные связи восстанавливаются и достаточно быстрыми темпами», - заявил Путин в пятницу в начале встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом перед заседанием Совета сотрудничества высшего уровня.

Он напомнил, что последняя встреча в таком формате была проведена в конце 2014 года.