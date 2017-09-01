ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Усилия России и ряда других заинтересованных стран привели к созданию в Сирии предпосылок для улучшения ситуации, считает Президент РФ Владимир Путин.

«Отмечу, что во многом благодаря действиям России и других заинтересованных государств в последнее время сложились предпосылки для улучшения ситуации в Сирии», - написал он в статье в преддверии саммита БРИКС в китайском Сямэне. Текст статьи публикует пресс-служба Кремля.

«По террористам нанесён мощный удар, созданы условия для начала процесса политического урегулирования и возврата сирийского народа к мирной жизни», - отметил Путин.

Вместе с тем глава российского государства подчеркнул, что борьба с террористами в Сирии и других странах должна быть продолжена.