Путин поддержал губернатора Томской области в желании продолжить работу на своём посту
21.02.2017, 17:19
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 февраля в Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.
Глава региона рассказал главе государства об итогах социально-экономического развития Томской области в ушедшем году, обратив внимание президента на устойчивый демографический рост последнего десятилетия, достижения в области научно-образовательного, нефтехимического, лесопромышленного, атомного и сельскохозяйственного комплексов.
Сергей Жвачкин напомнил президенту, что 17 марта завершается пятилетний срок полномочий главы региона и попросил его принять решение.
Сегодня же глава государства подписал указ о назначении Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.
«Президент отлично знает не только о наших завершенных и текущих проектах, но и о тех, которые нам в Томской области ещё предстоит реализовать. Его позитивная оценка ситуации в экономике и социальной жизни региона - это не столько оценка действий нашей команды, сколько оценка труда сотен тысяч томичей, - прокомментировал итоги сегодняшней встречи в Кремле губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Поддержка главы государства очень важна и для меня лично. Не раз говорил: чтобы стать губернатором, нужны три ключа - поддержка президента, личная готовность к этой работе и конечно доверие жителей».
Глава региона рассказал главе государства об итогах социально-экономического развития Томской области в ушедшем году, обратив внимание президента на устойчивый демографический рост последнего десятилетия, достижения в области научно-образовательного, нефтехимического, лесопромышленного, атомного и сельскохозяйственного комплексов.
Сергей Жвачкин напомнил президенту, что 17 марта завершается пятилетний срок полномочий главы региона и попросил его принять решение.
Сегодня же глава государства подписал указ о назначении Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.
«Президент отлично знает не только о наших завершенных и текущих проектах, но и о тех, которые нам в Томской области ещё предстоит реализовать. Его позитивная оценка ситуации в экономике и социальной жизни региона - это не столько оценка действий нашей команды, сколько оценка труда сотен тысяч томичей, - прокомментировал итоги сегодняшней встречи в Кремле губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Поддержка главы государства очень важна и для меня лично. Не раз говорил: чтобы стать губернатором, нужны три ключа - поддержка президента, личная готовность к этой работе и конечно доверие жителей».