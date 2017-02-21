ОРЕАНДА-НОВОСТИ 21 февраля в Кремле прошла встреча Президента России Владимира Путина с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Глава региона рассказал главе государства об итогах социально-экономического развития Томской области в ушедшем году, обратив внимание президента на устойчивый демографический рост последнего десятилетия, достижения в области научно-образовательного, нефтехимического, лесопромышленного, атомного и сельскохозяйственного комплексов.

Сергей Жвачкин напомнил президенту, что 17 марта завершается пятилетний срок полномочий главы региона и попросил его принять решение.

Сегодня же глава государства подписал указ о назначении Сергея Жвачкина временно исполняющим обязанности губернатора Томской области до вступления в должность лица, избранного главой региона.

«Президент отлично знает не только о наших завершенных и текущих проектах, но и о тех, которые нам в Томской области ещё предстоит реализовать. Его позитивная оценка ситуации в экономике и социальной жизни региона - это не столько оценка действий нашей команды, сколько оценка труда сотен тысяч томичей, - прокомментировал итоги сегодняшней встречи в Кремле губернатор Томской области Сергей Жвачкин. - Поддержка главы государства очень важна и для меня лично. Не раз говорил: чтобы стать губернатором, нужны три ключа - поддержка президента, личная готовность к этой работе и конечно доверие жителей».