Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия победы в Сталинградской битве
20.02.2017, 10:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», - говорится в сообщении.
Также Президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.
«Принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2018 году 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве», - говорится в сообщении.
Также Президент распорядился создать организационный комитет по подготовке и проведению празднования 75-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.