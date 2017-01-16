ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин подписал Указ «Об установлении Дня войск национальной гвардии Российской Федерации».

Текст Указа:

В целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации постановляю:

1. Установить День войск национальной гвардии Российской Федерации и отмечать его 27 марта.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Российской Федерации от 19 марта 1996 г. № 394 «Об установлении Дня внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №13, ст. 1303).

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.