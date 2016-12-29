Путин подписал закон о детском отдыхе
29.12.2016, 10:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обеспечении права детей на отдых и оздоровление, а также об охране их жизни и здоровья. Ранее он был он был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Законопроект был разработан рядом сенаторов и депутатов после трагедии, произошедшей минувшим летом в Карелии на Сямозере, где утонули дети. Он уточняет понятие "организации отдыха детей и их оздоровления".
Такими считаются "организации (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления".
Кроме того, закон конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности.
Закон закрепляет полномочия органа госвласти РФ, уполномоченного правительством РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Инициатива также предусматривает создание Федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления (порядок формирования и ведения устанавливается правительством РФ).
Устанавливается обязанность туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание, в случаях и порядке, определенных законодательством РФ, соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами.
Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.
Законопроект был разработан рядом сенаторов и депутатов после трагедии, произошедшей минувшим летом в Карелии на Сямозере, где утонули дети. Он уточняет понятие "организации отдыха детей и их оздоровления".
Такими считаются "организации (независимо от организационно-правовых форм и форм собственности) летнего, сезонного или круглогодичного действия, стационарного или нестационарного (палаточного) типа с круглосуточным либо дневным пребыванием, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления".
Кроме того, закон конкретизирует полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в части, касающейся организации отдыха и оздоровления детей, включая обеспечение их безопасности.
Закон закрепляет полномочия органа госвласти РФ, уполномоченного правительством РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
Инициатива также предусматривает создание Федерального реестра сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления (порядок формирования и ведения устанавливается правительством РФ).
Устанавливается обязанность туроператоров, турагентов и организаций, осуществляющих экскурсионное обслуживание, в случаях и порядке, определенных законодательством РФ, соблюдать установленные требования к туристским маршрутам, порядку организации их прохождения несовершеннолетними туристами.
Закон вступит в силу с 1 января 2017 года.