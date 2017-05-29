ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин подписал Федеральный закон «О ратификации Протокола между государствами – участниками Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года о правилах и процедурах регулирования государственных закупок».

Федеральный закон принят Государственной Думой 19 мая 2017 года и одобрен Советом Федерации 24 мая 2017 года.

Протоколом определяются цели, принципы регулирования и основные требования в сфере государственных и муниципальных закупок на территориях государств – участников Договора.

Протоколом предусматривается переход до 1 января 2018 года на электронный формат осуществления закупок конкурентными способами. Для этого потребуется внесение соответствующих изменений в законодательство каждой из Сторон.

Кроме того, Протоколом предусмотрено внедрение технологий, обеспечивающих информационную открытость и прозрачность закупок, а также совместимость технологических платформ.

Реализация Протокола будет способствовать расширению экономического сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств.