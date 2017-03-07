Путин подписал закон о ремонте технических средств реабилитации инвалидов
07.03.2017, 15:58
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин подписал закон, по которому ремонт технических средств реабилитации инвалидов будет происходить вне очереди, бесплатно или на льготных условиях. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Ремонт технических средств реабилитации инвалидов производится вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях… Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется правительством РФ», - говорится в документе.
«Ремонт технических средств реабилитации инвалидов производится вне очереди с освобождением от оплаты или на льготных условиях… Порядок предоставления услуг по ремонту технических средств реабилитации инвалидов определяется правительством РФ», - говорится в документе.