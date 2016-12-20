ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент подписал Федеральный закон "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Федеральный закон принят Государственной Думой 7 декабря 2016 года и одобрен Советом Федерации 14 декабря 2016 года.

Федеральным законом предусматривается сохранение в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов ныне действующих размеров страховых тарифов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в зависимости от класса профессионального риска.



Наряду с этим Федеральным законом сохраняются установленные для индивидуальных предпринимателей льготы по уплате страховых взносов на указанный вид социального страхования.