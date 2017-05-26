Путин поручил Кабмину РФ проработать вопрос, касающийся выжигания сухой травы на землях сельхозназначения
26.05.2017, 18:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ рассмотреть до 1 июля 2017 года вопрос о целесообразности предоставления субъектам РФ права самостоятельно регулировать вопросы, касающиеся выжигания сухой травы на землях сельхозназначения при соблюдении мер пожарной безопасности. Соответствующий текст опубликован на сайте Кремля.
Поручения даны по итогам совещания по ликвидации последствий паводков и пожаров. "Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления субъектам РФ права регулирования вопросов, касающихся выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения при условии соблюдения мер пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Постановление Правительства РФ о запрете выжигания сухой травы и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, нередко приводящего к масштабным пожарам и гибели людей, было подписано в ноябре 2015 года.
Согласно документу использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных правилами противопожарного режима в РФ, а также нормативными правовыми актами МЧС, Министерства природных ресурсов РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.
Новые правила также запрещают выжигать сухую траву, хворост, порубочные остатки и горючие материалы в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. В этих местах, кроме того, теперь запрещено оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Президент РФ также поручил Кабмину РФ до 1 июля представить предложения об изменениях в методике распределения субсидий для субъектов России, предусматривающих увеличение пособий для Якутии на реализацию мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров.
Напомним, что Россия является мировым лидером по площади лесов - 1,1 млрд гектаров, или 70% российской территории. Из них 500 млн гектаров находятся на Дальнем Востоке и 350 млн - в Сибири. Пожароопасная ситуация зачастую осложняется многочисленными палами - простым способом очистить сельскохозяйственную землю от травы.
Поручения даны по итогам совещания по ликвидации последствий паводков и пожаров. "Правительству РФ рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления субъектам РФ права регулирования вопросов, касающихся выжигания сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения при условии соблюдения мер пожарной безопасности", - говорится в сообщении.
Постановление Правительства РФ о запрете выжигания сухой травы и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, нередко приводящего к масштабным пожарам и гибели людей, было подписано в ноябре 2015 года.
Согласно документу использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, установленных правилами противопожарного режима в РФ, а также нормативными правовыми актами МЧС, Министерства природных ресурсов РФ и Министерства сельского хозяйства РФ.
Новые правила также запрещают выжигать сухую траву, хворост, порубочные остатки и горючие материалы в полосах отвода автомобильных дорог, охранных зонах железных дорог, путепроводов и продуктопроводов. В этих местах, кроме того, теперь запрещено оставлять сухостойные деревья и кустарники.
Президент РФ также поручил Кабмину РФ до 1 июля представить предложения об изменениях в методике распределения субсидий для субъектов России, предусматривающих увеличение пособий для Якутии на реализацию мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров.
Напомним, что Россия является мировым лидером по площади лесов - 1,1 млрд гектаров, или 70% российской территории. Из них 500 млн гектаров находятся на Дальнем Востоке и 350 млн - в Сибири. Пожароопасная ситуация зачастую осложняется многочисленными палами - простым способом очистить сельскохозяйственную землю от травы.