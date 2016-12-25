Путин поручил Медведеву возглавить госкомиссию по расследованию крушения Ту-154
25.12.2016, 14:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву сформировать и возглавить государственную комиссию по расследованию крушения самолёта Ту-154 в Сочи.
"Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - отмечается в сообщении.
Рано утром в воскресенье после вылета из аэродрома Адлера самолёта Ту-154 Минобороны РФ пропала его отметка с радиолокационных радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолёта были обнаружены в акватории Чёрного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие вооружённых сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ - всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.
"Глава государства выразил самые глубокие соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе", - отмечается в сообщении.
Рано утром в воскресенье после вылета из аэродрома Адлера самолёта Ту-154 Минобороны РФ пропала его отметка с радиолокационных радаров. Через некоторое время фрагменты корпуса самолёта были обнаружены в акватории Чёрного моря в районе Сочи на глубине 50-70 метров. На борту находились военнослужащие вооружённых сил РФ, а также летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе "Хмеймим" (Сирия) артисты ансамбля им. Александрова и девять представителей российских СМИ - всего 84 пассажира и восемь членов экипажа.