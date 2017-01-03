ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций (НКО). Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 8 декабря 2016 года. Документ опубликован на официальном сайте Кремля.

«Министерству юстиции Российской федерации совместно с Общественной палатой РФ и Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека проанализировать правоприменительную практику, связанную с деятельностью некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг, которым была оказана финансовая поддержка в соответствии с законодательством РФ за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов, и представить предложения по совершенствованию такой правоприменительной практики», - говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся 8 декабря 2016 года.

Также глава государства поручил до 30 марта проанализировать и представить доклад об НКО, выполняющих функции иностранного агента, говорится в документе.