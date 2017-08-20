ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ определить порядок субсидирования строительства социальной инфраструктуры на территории опережающего развития (ТОР) в Амурской области с условием использования типовой проектной документации для строек. Об этом говорится в перечне поручений по итогам совещания по вопросам реализации крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.



Путин подчеркнул, что вокруг новых современных предприятий должны возникать современные города и поселки, удобные и привлекательные для людей. Глава государства привёл ряд примеров, когда крупные инвесторы, заходя в регион, строят не только предприятия, но и вводят в строй жильё. При этом, по его словам, возведение объектов социальной инфраструктуры производится за счет субсидий.



Согласно опубликованным на официальном сайте Кремля поручениям Президента РФ, Правительству РФ нужно определить порядок предоставления субсидий из федерального бюджета на строительство объектов социальной инфраструктуры на территории опережающего социально-экономического развития «Свободный» в городе Свободный Амурской области при условии обязательного использования типовой проектной документации.



Срок выполнения поручения — 1 ноября 2017 года.