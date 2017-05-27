ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин поручил правительству оказать содействие властям Бурятии, Иркутской и Тюменской областей в ликвидации последствий паводков и пожаров, а также рассмотреть вопрос о целесообразности предоставления регионам права регулирования вопросов, касающихся выжигания сухой травы на сельхозземлях при условии обеспечения мер пожарной безопасности.



Глава государства поручил до июля представить предложения по увеличению объёма субвенции, предоставляемой бюджету Якутии на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров. Также нужно подготовить совместно с местными властями предложения по созданию в республике подразделения "Центральной базы авиационной охраны лесов "Авиалесоохрана".



До июля кабмин должен подготовить совместно с региональными органами власти предложения по привлечению организаций и граждан к борьбе с природными пожарами.



Правительству совместно с органами власти Бурятии, Иркутской и Тюменской областей предстоит к 15 июня оценить ущерб, причиненный в результате ЧС домохозяйствам, и принять при необходимости решения о его возмещении.



Кроме того, кабмину совместно с бурятским руководством к лету поручено рассмотреть вопрос о реконструкции автодороги Улан-Удэ - Баргузин на участке 230-251 км.



Совместно с иркутскими властями правительство должно принять меры по закрытию посёлка Бубновка и обеспечению переселения жителей. А также обеспечить организацию отдыха детей и семей с детьми, проживающих в пострадавших населённых пунктах.



Владимир Путин рекомендовал властям Бурятии, Иркутской и Тюменской областей провести оценку ущерба в результате ЧС и принять меры по их восстановлению, а также помочь в обеспечении жильём граждан, которые его лишились. Кроме того, нужно организовать консультативную юридическую помощь людям и содействие в восстановлении и строительстве хозяйственных построек.



Ещё необходимо обеспечить постоянный контроль за оказанием гражданам финансовой помощи в связи с утратой ими в результате чрезвычайной ситуации имущества первой необходимости.