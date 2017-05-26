ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству РФ совместно с Банком России до 1 ноября 2017 года внести поправки в законодательство и ужесточить наказание за нелегальную деятельность по предоставлению потребительских займов, следует из списка поручений на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с Банком России обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих увеличение размера административного штрафа, налагаемого на должностных лиц, нелегально осуществляющих деятельность по предоставлению потребительских займов, а также введение уголовной ответственности должностных лиц и административного приостановления деятельности юридических лиц в случае повторного совершения такого правонарушения", — говорится в поручении.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Дмитрий Медведев и председатель Банка России Эльвира Набиуллина.