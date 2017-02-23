Путин поручил принять меры по развитию казначейского сопровождения бюджетных расходов
23.02.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. План мероприятий, обеспечивающий поэтапный переход к казначейскому сопровождению бюджетных средств, будет утверждён правительством к 15 апреля
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на развитие казначейского сопровождения бюджетных расходов, по итогам совещания с членами правительства от 1 февраля этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Кремля.
К 15 апреля правительству поручено разработать совместно с администрацией президента РФ, Счетной палатой, Росфинмониторингом и утвердить план мероприятий («дорожную карту«), обеспечивающих поэтапный переход к казначейскому сопровождению бюджетных средств. О ходе реализации этой «дорожной карты» поручено доложить до 15 октября 2017 года и далее - один раз в полгода.
При разработке «дорожной карты» поручено предусмотреть «особенности осуществления контроля за расчётами по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (за исключением государственных контрактов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению), с учетом необходимости установления полного контроля за расчетами по контрактам на всех уровнях кооперации», говорится в сообщении.
Кроме того, должно быть предусмотрено «осуществление начиная с 2018 года полного контроля за расчетами по государственным контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым во исполнение таких государственных контрактов (за исключением государственных контрактов по государственному оборонному заказу, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению)».
Нужно также предусмотреть «поэтапное установление контроля за расчётами по иным государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» и «формирование перечня иных случаев, в которых осуществляется казначейское сопровождение».
Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений, направленных на развитие казначейского сопровождения бюджетных расходов, по итогам совещания с членами правительства от 1 февраля этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Кремля.
К 15 апреля правительству поручено разработать совместно с администрацией президента РФ, Счетной палатой, Росфинмониторингом и утвердить план мероприятий («дорожную карту«), обеспечивающих поэтапный переход к казначейскому сопровождению бюджетных средств. О ходе реализации этой «дорожной карты» поручено доложить до 15 октября 2017 года и далее - один раз в полгода.
При разработке «дорожной карты» поручено предусмотреть «особенности осуществления контроля за расчётами по государственным контрактам, заключаемым в целях реализации государственного оборонного заказа (за исключением государственных контрактов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению), с учетом необходимости установления полного контроля за расчетами по контрактам на всех уровнях кооперации», говорится в сообщении.
Кроме того, должно быть предусмотрено «осуществление начиная с 2018 года полного контроля за расчетами по государственным контрактам, заключаемым с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и по контрактам (договорам) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, заключаемым во исполнение таких государственных контрактов (за исключением государственных контрактов по государственному оборонному заказу, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению)».
Нужно также предусмотреть «поэтапное установление контроля за расчётами по иным государственным контрактам на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг» и «формирование перечня иных случаев, в которых осуществляется казначейское сопровождение».