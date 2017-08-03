Путин поручил решить озвученные в ходе "прямой линии" проблемы жителей Приамурья
03.08.2017, 22:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Амурской области Александру Козлову проработать вопросы, которые жители этого региона подняли в ходе "прямой линии" с главой государства, передаёт "Интерфакс".
"Я хочу передать документы: обращения граждан в ходе "прямой линии". Вопросы традиционные: состояние дорожной сети, уровень зарплат", - сказал Путин на встрече с главой региона.
Он обратил внимание на вопросы в сфере здравоохранения и подчеркнул, что при оптимизации сети медицинских учреждений нельзя их закрывать в небольших населённых пунктах, лишая тем самым людей доступа к медицинской помощи.
"Второе - оказание медпомощи за деньги. Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы - за три месяца. За деньги - в любое время", - сказал Путин, зачитывая на встрече с губернатором обращения людей в ходе "прямой линии". Он подчеркнул, что в данном случае это является прямым нарушением закона.
В свою очередь губернатор пообещал разобраться с проблемами людей и рассказал Президенту РФ о социально-экономическом положении в регионе.
"Я хочу передать документы: обращения граждан в ходе "прямой линии". Вопросы традиционные: состояние дорожной сети, уровень зарплат", - сказал Путин на встрече с главой региона.
Он обратил внимание на вопросы в сфере здравоохранения и подчеркнул, что при оптимизации сети медицинских учреждений нельзя их закрывать в небольших населённых пунктах, лишая тем самым людей доступа к медицинской помощи.
"Второе - оказание медпомощи за деньги. Это не только у вас, это, судя по всему, по стране в целом происходит. К специалистам нужно записываться за месяц, талонов нет, а чтобы сдать анализы - за три месяца. За деньги - в любое время", - сказал Путин, зачитывая на встрече с губернатором обращения людей в ходе "прямой линии". Он подчеркнул, что в данном случае это является прямым нарушением закона.
В свою очередь губернатор пообещал разобраться с проблемами людей и рассказал Президенту РФ о социально-экономическом положении в регионе.
Источник: Единая России