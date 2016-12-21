Путин поручил ужесточить правила производства и оборота алкогольной продукции
21.12.2016, 15:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил ужесточить правила производства и оборота спиртосодержащей продукции, включая введение лицензирования.
"Президент РФ подписал перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Глава государства поручил до 31 марта подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, отмечается в сообщении. Кроме того, Путин поручил правительству усилить ответственность за совершение правонарушений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции и ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарствами.
Президент также поручил кабинету министров ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.
"Подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы.
"Президент РФ подписал перечень поручений по вопросам государственного регулирования в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции", - говорится в сообщении.
Глава государства поручил до 31 марта подготовить предложения по изменению ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, отмечается в сообщении. Кроме того, Путин поручил правительству усилить ответственность за совершение правонарушений в сфере производства и оборота спиртосодержащей продукции и ужесточить правила розничной торговли содержащими этиловый спирт лекарствами.
Президент также поручил кабинету министров ввести обязательную маркировку спиртосодержащей продукции, производимой и реализуемой на территории России.
"Подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы.