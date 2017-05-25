Путин посетил храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской
25.05.2017, 17:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава государства посетил церемонию освящения нового храма Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской, которую совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В числе гостей церемонии также присутствовал Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
В своём выступлении Владимир Путин назвал символичным то, что храм открывается в год столетия февральской и октябрьской революций.
«Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы нашей истории, учиться воспринимать её целиком, объективно, ничего не замалчивая», - отметил он. «Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое», - убеждён Владимир Путин. «Мы знаем, как хрупок гражданский мир, и никогда не должны забывать об этом, о том, как тяжёло затягиваются раны расколов, и поэтому наша общая обязанность делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации, через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, опираясь на традиционные ценности, не допускать никакого ожесточения и никакого раскола», - призвал он.
Владимир Путин отметил, что преодолеть разногласие помогает общность целей, главной из которых является благополучие каждого человека и всего народа России. Примером тому служит восстановление единства Русской православной церкви, десятилетие которого отмечается в эти дни. Президент напомнил, что путь к объединению РПЦ был непростым, поскольку за многие годы разобщенности накопилось слишком много противоречий. «Но обе церкви сумели пройти этот путь», - отметил глава государства.
«Восстановление единства церкви стало и остается событием огромного нравственного звучания, стало символом примирения, примером того, что история нашей страны, ее прошлое может не разъединять, а объединять всех нас», - заявил Путин.
По завершении чина освящения Владимир Путин преподнёс в дар храму икону Иоанна Предтечи XIX века. В присутствии Президента икону поместили в алтаре.
Затем глава государства в сопровождении Патриарха Кирилла и наместника монастыря епископа Егорьевского Тихона осмотрел новый храмовый комплекс, а также здание Сретенской духовной семинарии.
Кроме того, состоялась краткая беседа Владимира Путина с иерархами Русской православной церкви заграницей, ставшей 10 лет назад неотъемлемой самоуправляемой частью Русской православной церкви.
Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на территории Сретенского мужского монастыря возведён к 100-летию революционных событий 1917 года.
В числе гостей церемонии также присутствовал Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский.
В своём выступлении Владимир Путин назвал символичным то, что храм открывается в год столетия февральской и октябрьской революций.
«Мы должны помнить и светлые, и трагические страницы нашей истории, учиться воспринимать её целиком, объективно, ничего не замалчивая», - отметил он. «Только так возможно в полной мере понять и осмыслить уроки, которые нам преподносит прошлое», - убеждён Владимир Путин. «Мы знаем, как хрупок гражданский мир, и никогда не должны забывать об этом, о том, как тяжёло затягиваются раны расколов, и поэтому наша общая обязанность делать все от нас зависящее для сохранения единства российской нации, через постоянный диалог поддерживать общественно-политическое согласие и, опираясь на традиционные ценности, не допускать никакого ожесточения и никакого раскола», - призвал он.
Владимир Путин отметил, что преодолеть разногласие помогает общность целей, главной из которых является благополучие каждого человека и всего народа России. Примером тому служит восстановление единства Русской православной церкви, десятилетие которого отмечается в эти дни. Президент напомнил, что путь к объединению РПЦ был непростым, поскольку за многие годы разобщенности накопилось слишком много противоречий. «Но обе церкви сумели пройти этот путь», - отметил глава государства.
«Восстановление единства церкви стало и остается событием огромного нравственного звучания, стало символом примирения, примером того, что история нашей страны, ее прошлое может не разъединять, а объединять всех нас», - заявил Путин.
По завершении чина освящения Владимир Путин преподнёс в дар храму икону Иоанна Предтечи XIX века. В присутствии Президента икону поместили в алтаре.
Затем глава государства в сопровождении Патриарха Кирилла и наместника монастыря епископа Егорьевского Тихона осмотрел новый храмовый комплекс, а также здание Сретенской духовной семинарии.
Кроме того, состоялась краткая беседа Владимира Путина с иерархами Русской православной церкви заграницей, ставшей 10 лет назад неотъемлемой самоуправляемой частью Русской православной церкви.
Храм Воскресения Христова и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской на территории Сретенского мужского монастыря возведён к 100-летию революционных событий 1917 года.