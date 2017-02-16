Путин поставил перед ФСБ задачу сконцентрировать усилия в борьбе с терроризмом
16.02.2017, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ задачу сконцентрировать усилия в борьбе с терроризмом.
«Названные мной события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур РФ, прежде всего ФСБ, особого внимания, концентрации сил, в первую очередь в борьбе с терроризмом», - заявил Путин на коллегии ФСБ 16 февраля.
«Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности снизилось», - сказал президент.
Он отметил, что необходимость усиления борьбы с терроризмом продиктована, в том числе обострением ситуации на Украине.
Глава государства также поставил перед ФСБ задачу активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, пресекать их финансовую подпитку и подрывную деятельность в интернете.
«Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа», - сказал Путин.
Он также заметил, что в ряде стран Ближнего Востока и Африки идут конфликты с участием террористических группировок, а фактически - армий, получающих как скрытую, так и явную поддержку со стороны некоторых стран.
«Названные мной события и обстоятельства требуют от специальных и силовых структур РФ, прежде всего ФСБ, особого внимания, концентрации сил, в первую очередь в борьбе с терроризмом», - заявил Путин на коллегии ФСБ 16 февраля.
«Нашим спецслужбам удалось нанести бандитам и их пособникам ряд ощутимых ударов. Показатели прошлого года это подтверждают: число преступлений террористической направленности снизилось», - сказал президент.
Он отметил, что необходимость усиления борьбы с терроризмом продиктована, в том числе обострением ситуации на Украине.
Глава государства также поставил перед ФСБ задачу активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, пресекать их финансовую подпитку и подрывную деятельность в интернете.
«Следует и дальше активно выявлять и блокировать деятельность террористических групп, ликвидировать их финансовую базу, пресекать деятельность эмиссаров из-за рубежа», - сказал Путин.
Он также заметил, что в ряде стран Ближнего Востока и Африки идут конфликты с участием террористических группировок, а фактически - армий, получающих как скрытую, так и явную поддержку со стороны некоторых стран.