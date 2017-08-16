ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент РФ Владимир Путин потребовал от участников проектов по перевалке грузов максимально учитывать экологические требования, в частности, при транспортировке угля.



«Хочу затронуть очень чувствительную тему. И в порту Мурманска, и в других морских портах, где ведётся перевалка угля открытым способом, очень остро стоит проблема экологии. Имею в виду высокую концентрацию угольной пыли в воздухе», – заявил Путин на совещании в Калининградской области по развитию транспортной инфраструктуры северо-запада РФ.



Президент РФ напомнил, что граждане жаловались на эту проблему в ходе «прямой линии» в июне. «Естественно, полностью отказаться от перевалки угля открытым способом невозможно, это осуществлялось десятилетиями. Но хотел бы сказать, что сегодня при развитии угольных терминалов и выборе площадок для создания новых портовых возможностей нужно уделять приоритетное внимание вопросам экологии, максимально внимательно относиться к этим вопросам», – указал Путин.



В связи с этим он призвал максимально учитывать интересы жителей близлежащих районов и внедрять новые, передовые технологии перевалки грузов на основе самых строгих экологических норм и стандартов.



«В конечном итоге это будет выгоднее для экономики, ведь это и долгосрочные инвестиции», - заявил глава государства, обратив внимание представителей бизнеса на это условие.