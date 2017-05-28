ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с национальным праздником – Днём Республики.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства отметил достижения Азербайджана в экономической, социальной, научно-технической и других областях, а также подчеркнул авторитет страны на мировой арене и её важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня.

Президент России также высоко оценил динамичное развитие российско-азербайджанских отношений в духе стратегического партнёрства, содержательный политический диалог на всех уровнях и взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах.

В.Путин выразил уверенность в дальнейшем наращивании всего комплекса двусторонних партнёрских связей в интересах дружественных народов двух стран и в русле упрочения региональной стабильности и безопасности.