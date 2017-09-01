ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с Днём независимости республики.

В поздравительной телеграмме глава Российского государства подчеркнул успехи, достигнутые Узбекистаном в экономическом и социальном развитии, и отметил заслуженный авторитет страны на мировой арене, её конструктивную роль в решении важных вопросов международной повестки дня.

Президент России также дал высокую оценку поступательному развитию стратегического партнёрства и союзничества между двумя государствами.