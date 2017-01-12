Путин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
12.01.2017, 10:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры РФ с 295-й годовщиной создания ведомства и отметил их роль в защите интересов государства и общества.
"Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневным добросовестным трудом приумножает традиции бескомпромиссного служения закону, заложенные лучшими представителями прокурорского корпуса, стремится эффективно решать ответственные задачи, стоящие перед одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы", - говорится в поздравительной телеграмме президента.
Глава государства отметил, что именно от компетентности, настойчивости и безупречных личных качеств сотрудников органов прокуратуры во многом зависит укрепление единства правового поля страны, результативность борьбы с преступностью, коррупцией, другими угрозами.
"Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневным добросовестным трудом приумножает традиции бескомпромиссного служения закону, заложенные лучшими представителями прокурорского корпуса, стремится эффективно решать ответственные задачи, стоящие перед одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы", - говорится в поздравительной телеграмме президента.
Глава государства отметил, что именно от компетентности, настойчивости и безупречных личных качеств сотрудников органов прокуратуры во многом зависит укрепление единства правового поля страны, результативность борьбы с преступностью, коррупцией, другими угрозами.