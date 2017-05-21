ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин направил поздравление по случаю Дня полярника.

"Этот праздник – дань признания выдающихся заслуг представителей самых разных профессий, посвятивших свою жизнь освоению Арктики и Антарктики. Многие поколения мужественных, сильных духом людей – учёных, геологов, строителей, моряков, лётчиков – самоотверженно служили Отечеству, своим созидательным, героическим трудом прославили нашу страну как великую полярную державу", - говорится в поздравлени.

"Важно, что сегодня вы достойно продолжаете замечательные традиции своих предшественников, наращиваете российское присутствие на Белом континенте и в арктических широтах, деятельно участвуете в изучении этих перспективных регионов", - отметил глава государства.