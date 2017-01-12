ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником и 295-й годовщиной создания органов прокуратуры в России.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:

«Сменялись исторические события и эпохи, но защита интересов государства, общества, граждан всегда оставалась важнейшим приоритетом деятельности прокуратуры.

Сегодня мы чествуем тех, кто ежедневным добросовестным трудом приумножает традиции бескомпромиссного служения закону, заложенные лучшими представителями прокурорского корпуса, стремится эффективно решать ответственные задачи, стоящие перед одним из ключевых институтов отечественной правоохранительной системы. Подчеркну, именно от вас, вашей компетентности, настойчивости и безупречных личных качеств во многом зависит укрепление единства правового поля страны, результативность борьбы с преступностью, коррупцией, другими угрозами.

Уверен, что вы и впредь будете хранить верность профессиональному долгу, честно служить Отечеству».