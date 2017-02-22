Путин поздравил труженицу тыла Галину Полторак со 100-летним юбилеем
22.02.2017, 11:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Поздравление Президента России Владимира Путина передал 100-летнему юбиляру, труженице тыла Галине Федоровне Полторак министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Он поздравил свердловчанку и от имени губернатора Евгения Куйвашева.
Галина Федоровна родилась в далёком 1917 году в поселке Бисерть Свердловской области. После окончания семилетней школы переехала в Свердловск, устроилась на работу в швейную мастерскую. В 1942 году вышла замуж за кадрового офицера Красной Армии. До выхода на пенсию работала в Сберегательной кассе города Свердловска.
Галина Федоровна воспитала двух сыновей и двух внуков. Труженица тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Имениннице вручили персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, поздравление от регионального Минсоцполитики и управления социальной политики по Кировскому району Екатеринбурга, цветы и подарки.
Оптимист по характеру, Галина Федоровна по-прежнему занимается хозяйством. Сохранив до сегодняшних дней навыки, полученные в швейной мастерской, она в прошлом году сама сшила себе летнее платье. Галина Федоровна считает, что секрет долголетия в ее активной гражданской и жизненной позиции.
Галина Федоровна родилась в далёком 1917 году в поселке Бисерть Свердловской области. После окончания семилетней школы переехала в Свердловск, устроилась на работу в швейную мастерскую. В 1942 году вышла замуж за кадрового офицера Красной Армии. До выхода на пенсию работала в Сберегательной кассе города Свердловска.
Галина Федоровна воспитала двух сыновей и двух внуков. Труженица тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Имениннице вручили персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, поздравление от регионального Минсоцполитики и управления социальной политики по Кировскому району Екатеринбурга, цветы и подарки.
Оптимист по характеру, Галина Федоровна по-прежнему занимается хозяйством. Сохранив до сегодняшних дней навыки, полученные в швейной мастерской, она в прошлом году сама сшила себе летнее платье. Галина Федоровна считает, что секрет долголетия в ее активной гражданской и жизненной позиции.