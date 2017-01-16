Путин предложил наделить прокуроров правом на распоряжение жильем
16.01.2017, 20:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Генпрокуратурой разработать и до 1 марта внести в Госдуму законопроект, предусматривающий наделение прокуроров полномочиями по управлению, распоряжению закреплённым за органами и организациями прокуратуры жилищным фондом, говорится в указе президента РФ, сообщает РИА Новости.
"Правительству РФ разработать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и до 1 марта 2017 года внести в Госдуму Федерального Собрания проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прокуратуре РФ", предусматривающий наделение Генеральной прокуратуры РФ полномочиями по управлению и распоряжению закреплённым за органами и организациями прокуратуры РФ жилищным фондом РФ, полномочиями и функциями учредителя в отношении подведомственных ей организаций, а также полномочиями выступать от имени РФ при государственной регистрации права собственности РФ на объекты федеральной собственности, закреплённой за органами и организациями прокуратуры РФ", - следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Правительству РФ разработать совместно с Генеральной прокуратурой РФ и до 1 марта 2017 года внести в Госдуму Федерального Собрания проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О прокуратуре РФ", предусматривающий наделение Генеральной прокуратуры РФ полномочиями по управлению и распоряжению закреплённым за органами и организациями прокуратуры РФ жилищным фондом РФ, полномочиями и функциями учредителя в отношении подведомственных ей организаций, а также полномочиями выступать от имени РФ при государственной регистрации права собственности РФ на объекты федеральной собственности, закреплённой за органами и организациями прокуратуры РФ", - следует из текста документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.