ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава государства Владимир Путин впервые в новейшей истории примет Главный военно-морской парад, который в соответствии с Указом Президента пройдёт в Санкт-Петербурге в последнее воскресенье июля.

В рамках смотра в акватории реки Невы и внутреннего рейда города Кронштадта состоится торжественный проход кораблей и пролёт группы морской авиации.

Особенностью флотского праздника в этом году является одновременное участие в параде моряков Балтийского, Черноморского, Северного, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В завершение праздничных мероприятий по случаю Дня Военно-Морского Флота в здании Главного Адмиралтейства пройдёт торжественный приём, на который приглашены руководящий состав и офицеры ВМФ.