ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 января Президент России Владимир Путин примет участие в торжественном заседании, посвящённом 295-летию российской прокуратуры, на которое приглашены руководители подразделений Генеральной прокуратуры РФ, прокуроры субъектов Федерации, а также ветераны ведомства.

В этот же день состоится очередное совещание Владимира Путина с членами Правительства Российской Федерации. Основной темой встречи станет обсуждение приоритетных задач в социально-экономической сфере на 2017 год. Кроме того, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов.