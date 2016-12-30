Путин принял решение не высылать американских дипломатов из России
30.12.2016, 17:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент России Владимир Путин решил не высылать американских дипломатов из России.
Глава государства отметил, что новые недружественные шаги уходящей администрации США являются провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. А с учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.
"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа.
Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль", - говорится в заявлении Путина.
Он также выразил сожаления в связи с тем, что администрация Президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравил его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Путин также поздравил и избранного Президента Д.Трампа, и весь американский народ, пожелав всем благополучия и процветания.
Глава государства отметил, что новые недружественные шаги уходящей администрации США являются провокационными, направленными на дальнейший подрыв российско-американских отношений. А с учётом особой ответственности России и США за сохранение глобальной безопасности – наносит ущерб и всему комплексу международных отношений.
"Оставляя за собой право на ответные меры, мы не будем опускаться до уровня «кухонной», безответственной дипломатии и дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений будем выстраивать исходя из политики, которую будет проводить администрация Президента Д.Трампа.
Возвращающиеся на Родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники. Более того, всех детей американских дипломатов, аккредитованных в России, приглашаю на новогоднюю и рождественскую ёлку в Кремль", - говорится в заявлении Путина.
Он также выразил сожаления в связи с тем, что администрация Президента Б.Обамы заканчивает свою работу подобным образом, но, тем не менее, поздравил его и членов его семьи с наступающим Новым годом. Путин также поздравил и избранного Президента Д.Трампа, и весь американский народ, пожелав всем благополучия и процветания.