ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин провёл совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Обсуждался ход подготовки к межсирийским переговорам в Астане, в том числе с учётом недавних телефонных разговоров Владимира Путина с президентами Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Состоялся также обмен мнениями по текущим внутрироссийским социально-экономическим вопросам.

В совещании приняли участие Председатель Правительства Дмитрий Медведев, Руководитель Администрации Президента Антон Вайно, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, Министр обороны Сергей Шойгу, Министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.