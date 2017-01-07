Путин рекомендовал ЦБ снизить ставки по кредитам регионам
07.01.2017, 14:47
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин рекомендовал Банку России изучить ставки по кредитам, которые банки выдают субъектам РФ, и принять меры по их снижению. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Рекомендовать Центральному банку РФ провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам РФ кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», - отмечается в сообщении.
«Рекомендовать Центральному банку РФ провести анализ формирования процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъектам РФ кредитными организациями, и принять меры, направленные на их снижение», - отмечается в сообщении.