ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 100 тыс. рублей для интернет-провайдеров за неисполнение обязанностей по блокировке или возобновлению работы сайтов, доступ к которым был ограничен по решению Роскомнадзора. Документ, одобренный Советом Федерации 15 февраля, опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Закон вводит в кодекс об административных правонарушениях новую статью (13.34). В соответствии с ней, «неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети интернет, обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации» по решению Роскомнадзора «влечёт наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на лиц,