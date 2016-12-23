Путин: в России нет системы господдержки допинга
23.12.2016, 14:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции признал наличие проблем допинга в российском спорте, но категорически заявил об отсутствии государственной системы поддержки допинга.
"У нас так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим (с допингом в спорте) есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать всё, чтобы не допустить никакого допинга", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что "в России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга".
Глава государства отметил, что Россия должна тесно сотрудничать с МОК, с WADA, с другими международными организациями.
"Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях (в России), они помогут решать нам эти задачи", - сказал Путин.
При этом он отметил, что деятельность антидопинговых агентств должна быть прозрачной, спорт необходимо очистить от политики.
"По поводу WADA. Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности WADA. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы", - заявил Путин.
По его словам, международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты, и какие приняты меры, для того чтобы наказать виновных, что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем.
"Это что такое? Это какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это всё в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима", - подчеркнул глава государства.
Путин считает, что в скандалах, связанных с допингом в России, "безусловно, есть определённая политическая составляющая во всех этих делах".
"Надо очистить спорт так же, как и культуру, от всякой политики. Спорт и культура - это то, что должно объединять людей, а не разъединять", - заявил президент России.
"У нас так же, как и в любой другой стране, проблемы с этим (с допингом в спорте) есть. Мы должны это признать, и, признавая это, делать всё, чтобы не допустить никакого допинга", - сказал Путин.
При этом он подчеркнул, что "в России никогда не создавалось, и это просто невозможно, и мы будем делать, чтобы этого никогда и не было, никакой государственной системы допинга и поддержки допинга".
Глава государства отметил, что Россия должна тесно сотрудничать с МОК, с WADA, с другими международными организациями.
"Надеюсь, что те изменения, которые происходят, и дело не только в кадрах, а в системных, структурных изменениях (в России), они помогут решать нам эти задачи", - сказал Путин.
При этом он отметил, что деятельность антидопинговых агентств должна быть прозрачной, спорт необходимо очистить от политики.
"По поводу WADA. Я не считаю себя вправе давать оценки деятельности WADA. Это должен сделать Международный Олимпийский комитет. Но совершенно точно, я уверен, что деятельность любого антидопингового агентства, в том числе и WADA, должна быть прозрачной, понятной, проверяемой. И мы должны знать о результатах работы", - заявил Путин.
По его словам, международная спортивная общественность должна знать, кого проверяют, когда и какими средствами, какие получены результаты, и какие приняты меры, для того чтобы наказать виновных, что сделано для того, чтобы предотвратить подобные проявления в будущем.
"Это что такое? Это какая-то оборонная сфера, что ли? Нет. А почему это всё в закрытом режиме делается? Непонятно. Это должно быть открыто. Нас же всегда все призывают к транспарентности. Вот в этой сфере транспарентность совершенно необходима", - подчеркнул глава государства.
Путин считает, что в скандалах, связанных с допингом в России, "безусловно, есть определённая политическая составляющая во всех этих делах".
"Надо очистить спорт так же, как и культуру, от всякой политики. Спорт и культура - это то, что должно объединять людей, а не разъединять", - заявил президент России.