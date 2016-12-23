ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В законодательную базу РФ планируется внести изменения с целью повышения эффективности сохранения лесов, заявил сегодня, 23 декабря, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции.По его словам, в этой сфере не получится "обойтись без изменения в действующую нормативную базу". При этом, подчеркнул Путин, нужно помнить. что лесотехнический комплекс тоже нуждается в сырье, а занятые в этой сфере люди в работе, нужно соблюсти баланс не забывая и о сохранности лесных угодий.

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Президент указал, что лес очень просто "вытаскивать" с целью строительства дорожной и другой инфраструктуры. Однако, отметил Путин, если сейчас не проявить должного внимания к этому весьма серьёзному вопросу, не заботиться о лесных угодьях страны и парковых зонах в населённых пунктах и вокруг крупных городов, то "у нас вообще ничего не останется".Глава государства заявил, что следует подходить очень серьёзно к вопросу сохранения лесов. "Он требует очень серьёзного, вдумчивого анализа", заявил президент, добавив, что помимо прочего требуется налаживать взаимодействие с экологическими организациями и СМИ в работе над этим вопросом. По словам Путина, экология есть и будет одним из главных направлений работы руководства страны. "Мы должны будущим поколениям оставить процветающую в смысле экологии страну", подчеркнул президент.Помимо этого российский лидер указал на смелость журналистов, которые пишут в своих статьях об экологических проблемах. Он поблагодарил их за эту работу.