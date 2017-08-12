Путин выразил соболезнования президенту Египта после столкновения поездов
12.08.2017, 21:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Арабской Республики Египет Абдельфаттаху Сиси в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в окрестностях Александрии.
Глава Российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого происшествия.
Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде Александрии: состав, следовавший из Каира, на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. По данным Минздрава Египта, в результате катастрофы 41 человек погиб, 132 получили ранения.
Глава Российского государства передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате этого происшествия.
Два пассажирских поезда столкнулись в пригороде Александрии: состав, следовавший из Каира, на полном ходу врезался в стоявший на путях поезд из Порт-Саида. По данным Минздрава Египта, в результате катастрофы 41 человек погиб, 132 получили ранения.
Источник: Президент РФ