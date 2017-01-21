ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования Президенту Венгрии Яношу Адеру и Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в связи с гибелью венгерских граждан в автокатастрофе в Италии.

«Особенно трагично, что жертвами аварии стали дети и подростки», – подчеркнул глава Российского государства в телеграмме соболезнования.



Владимир Путин передал слова искреннего сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.