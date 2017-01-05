Путин выразил соболезнования в связи с кончиной космонавта Игоря Волка
05.01.2017, 15:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным лётчика-космонавта, Героя Советского Союза Игоря Волка в связи с его кончиной. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Посвятив себя авиации, космонавтике, он многое сделал для освоения внеземного пространства, участвовал в реализации легендарных проектов. Игорь Петрович подавал пример мужества и ответственности, неравнодушия и верности долгу. Был бесконечно предан профессии. Таким Игорь Волк останется в памяти родных, друзей, коллег - всех, кто знал и ценил его", - говорится в телеграмме главы государства.
Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза (1984 г.) и заслуженный лётчик-испытатель Игорь Волк скончался 3 января на 80-м году жизни. В 1997 году он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики. Провёл испытания самолётов Су-27 и Су-27УБ на "штопор"; ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29 и многих других.
В 1984 году Волк совершил космический полёт в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток и 19 часов. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провёл испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" - БТС-002.
"Посвятив себя авиации, космонавтике, он многое сделал для освоения внеземного пространства, участвовал в реализации легендарных проектов. Игорь Петрович подавал пример мужества и ответственности, неравнодушия и верности долгу. Был бесконечно предан профессии. Таким Игорь Волк останется в памяти родных, друзей, коллег - всех, кто знал и ценил его", - говорится в телеграмме главы государства.
Лётчик-космонавт, Герой Советского Союза (1984 г.) и заслуженный лётчик-испытатель Игорь Волк скончался 3 января на 80-м году жизни. В 1997 году он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в развитие отечественной авиации и космонавтики. Провёл испытания самолётов Су-27 и Су-27УБ на "штопор"; ряд сложных испытательных работ на сверхзвуковых боевых самолётах МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, МиГ-29 и многих других.
В 1984 году Волк совершил космический полёт в качестве космонавта-исследователя на корабле "Союз Т-12" и орбитальной станции "Салют-7" продолжительностью 11 суток и 19 часов. 10 ноября 1985 года поднял в небо и провёл испытания атмосферного аналога космического корабля "Буран" - БТС-002.