Путин: задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить легитимную власть
23.02.2017, 20:36
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ назвал угрозой территориальной целостности Сирии происходящий в этой стране процесс конфессионального размежевания
По словам Президента РФ, задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить в стране легитимную власть и «покончить с террористической заразой».
«Мы не ставим перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела Сирии. Наша задача - стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить», - отметил Путин на встрече с российскими военными.
Он добавил, что «чем быстрее страна перейдёт к политическому урегулированию, тем больше будет шансов у мирового сообщества и у нас с вами покончить с террористической заразой на территории Сирии».
Кроме того, Президент РФ назвал угрозой территориальной целостности Сирии происходящий в этой стране процесс конфессионального размежевания.
«Мы исходим из того что Сирия должна сохранять свою территориальную целостность. Но мы видим, что так считают не все. Меня беспокоит - мы это видим - конфессиональное размежевание, когда представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны, других групп - в другой части страны. Это, конечно прообраз возможных негативных последствий для страны», - сказал Путин.
Он напомнил, что Сирия всегда была светским, многоконфессиональным государством, и «это всегда было гарантией её территориальной целостности».
«Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса - сохранения территориальной целостности страны - не было никакого вмешательства извне», - сказал Путин.
По словам Президента РФ, задача России в Сирии состоит в том, чтобы сохранить в стране легитимную власть и «покончить с террористической заразой».
«Мы не ставим перед собой задачи вмешиваться во внутренние дела Сирии. Наша задача - стабилизировать в стране легитимную власть и нанести решающий удар по международному терроризму. Из этого и будем исходить», - отметил Путин на встрече с российскими военными.
Он добавил, что «чем быстрее страна перейдёт к политическому урегулированию, тем больше будет шансов у мирового сообщества и у нас с вами покончить с террористической заразой на территории Сирии».
Кроме того, Президент РФ назвал угрозой территориальной целостности Сирии происходящий в этой стране процесс конфессионального размежевания.
«Мы исходим из того что Сирия должна сохранять свою территориальную целостность. Но мы видим, что так считают не все. Меня беспокоит - мы это видим - конфессиональное размежевание, когда представители одной конфессиональной группы концентрируются в одних регионах страны, других групп - в другой части страны. Это, конечно прообраз возможных негативных последствий для страны», - сказал Путин.
Он напомнил, что Сирия всегда была светским, многоконфессиональным государством, и «это всегда было гарантией её территориальной целостности».
«Нужно сделать все, чтобы при решении этого ключевого вопроса - сохранения территориальной целостности страны - не было никакого вмешательства извне», - сказал Путин.