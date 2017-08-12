ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников сферы физической культуры и спорта с профессиональным праздником, отметил успехи в развитии современной спортивной инфраструктуры и добавил, что данная работа будет продолжена.

"В последние годы прикладываются серьёзные усилия для создания и совершенствования в России современной, доступной спортивной инфраструктуры: возводятся новые стадионы и ледовые дворцы, строятся оздоровительные и тренировочные комплексы, повышается уровень подготовки профильных специалистов. Такая востребованная работа обязательно будет продолжена и, уверен, принесёт реальную отдачу", – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин назвал развитие спорта высших достижений и массового физкультурного движения одним из важнейших приоритетов государственной политики.

"Триумфы наших атлетов на крупнейших мировых соревнованиях дарят нам радость побед, служат прочной основой патриотического воспитания молодёжи, приобщают её к ценностям здорового образа жизни, полезного и активного досуга", – отметил Президент РФ.