Путину доложили о результатах применения МиГ-29К при выполнении боевых задач в Сирии
24.02.2017, 13:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Президент Владимир Путин встретился с офицерами Северного флота, отличившимися при выполнении служебно-боевых задач в акватории Средиземного моря, у побережья Сирийской Арабской Республики.
«Эта боевая служба займёт особое место в истории Военно-Морского Флота, а может быть, и Вооружённых Сил Российской Федерации, наверное, по праву, ведь именно в этом дальнем походе впервые наши новые самолёты МиГ‑29 были применены в боевой обстановке, применены с задачами нанесения ударов по наземным объектам», - доложил Командир тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» капитан первого ранга Сергей Артамонов.
Командир авиационной эскадрильи 100-го отдельного корабельного авиационного полка капитан Кирилл Ревякин, эксплуатировавший новейший МиГ-29К в свою очередь отметил, что самолёт оборудован современным прицельно-навигационным комплексом, который значительно разгружает лётчика при выполнении полёта, тем самым даёт ему время на оценку обстановки, принятие решения и более эффективное выполнение поставленной задачи.
«Он (МиГ-29К) не только эффективнее работает, а лётчик изначально уже может спланировать свои действия, потому что на индикаторах вводится тактическая обстановка. Он может найти варианты, каким образом, каким тактическим способом атаковать тот или иной объект. Соответственно, можем работать уже группой, выбирать различные варианты», - добавил капитан Кирилл Ревякин, отвечая на вопрос Владимира Путина о прицельном комплексе МиГ-29К.
«Многое было сделано впервые. Это и применение современной техники, имею в виду не только МиГ-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия. Вы справились со всеми задачами, которые перед вами были поставлены, нанесли существенный, значимый урон международным террористическим группировкам, их базам, складам с оружием, боеприпасами, технике, инфраструктуре», - подытожил Владимир Путин.
«Эта боевая служба займёт особое место в истории Военно-Морского Флота, а может быть, и Вооружённых Сил Российской Федерации, наверное, по праву, ведь именно в этом дальнем походе впервые наши новые самолёты МиГ‑29 были применены в боевой обстановке, применены с задачами нанесения ударов по наземным объектам», - доложил Командир тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» капитан первого ранга Сергей Артамонов.
Командир авиационной эскадрильи 100-го отдельного корабельного авиационного полка капитан Кирилл Ревякин, эксплуатировавший новейший МиГ-29К в свою очередь отметил, что самолёт оборудован современным прицельно-навигационным комплексом, который значительно разгружает лётчика при выполнении полёта, тем самым даёт ему время на оценку обстановки, принятие решения и более эффективное выполнение поставленной задачи.
«Он (МиГ-29К) не только эффективнее работает, а лётчик изначально уже может спланировать свои действия, потому что на индикаторах вводится тактическая обстановка. Он может найти варианты, каким образом, каким тактическим способом атаковать тот или иной объект. Соответственно, можем работать уже группой, выбирать различные варианты», - добавил капитан Кирилл Ревякин, отвечая на вопрос Владимира Путина о прицельном комплексе МиГ-29К.
«Многое было сделано впервые. Это и применение современной техники, имею в виду не только МиГ-29 в морском исполнении, но и применение высокоточного оружия. Вы справились со всеми задачами, которые перед вами были поставлены, нанесли существенный, значимый урон международным террористическим группировкам, их базам, складам с оружием, боеприпасами, технике, инфраструктуре», - подытожил Владимир Путин.